​Рік великої війни. Підсумки

Рік тому світ чекав на падіння Києва. Я можу сказати, він стоїть, він сильний. І найголовніше – він вільний.

Джо Байден, президент США

Про що рік тому говорив бункерний сидень, оголошуючи вторгнення в Україну?

Про «захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму»; «демілітаризацію та денацифікацію України»; «притягнення до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян РФ». Про окупацію території України росіяни тоді публічно не говорили – йшлося насамперед про зміну влади в Україні та перетворення її на другу Білорусь. Контрольовану, слухняну колонію, яку з часом поглине Росія.

Фото: скрин відео/Радіо Свобода

І вже наприкінці березня «спеціальна військова операція» була в офіційному просторі раптом трансформована в «операцію із захисту Донбасу». Уже тоді щось пішло не так і не туди. Ми всі пам’ятаємо «жести доброї волі», котрі почалися з «відходу» російського гарнізону з острова Зміїного та закінчилися втечею з Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

Далі Збройні сили додали емоцій, розтрощивши російську армію, котра все більше скидалася наполеонівську взимку 1812–1813 років, під Харковом, Ізюмом, Лиманом.

У вересні з бункера вже доносилося таке: ціль війни – «звільнення всієї території Донбасу».

За рік російський диктатор, звертаючись до Федеральних зборів РФ, узагалі не зміг сказати нічого притомного про мету агресії.