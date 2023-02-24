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​Рік великої війни. Підсумки

Рік тому світ чекав на падіння Києва. Я можу сказати, він стоїть, він сильний. І найголовніше – він вільний.

Джо Байден, президент США

Про що рік тому говорив бункерний сидень, оголошуючи вторгнення в Україну

Про «захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму»; «демілітаризацію та денацифікацію України»; «притягнення до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян РФ». Про окупацію території України росіяни тоді публічно не говорили – йшлося насамперед про зміну влади в Україні та перетворення її на другу Білорусь. Контрольовану, слухняну колонію, яку з часом поглине Росія.

Фото: скрин відео/Радіо Свобода

І вже наприкінці березня «спеціальна військова операція» була в офіційному просторі раптом трансформована в «операцію із захисту Донбасу». Уже тоді щось пішло не так і не туди. Ми всі пам’ятаємо «жести доброї волі», котрі почалися з «відходу» російського гарнізону з острова Зміїного та закінчилися втечею з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. 

Далі Збройні сили додали емоцій, розтрощивши російську армію, котра все більше скидалася наполеонівську взимку 1812–1813 років, під Харковом, Ізюмом, Лиманом.

У вересні з бункера вже доносилося таке: ціль війни – «звільнення всієї території Донбасу».

За рік російський диктатор, звертаючись до Федеральних зборів РФ, узагалі не зміг сказати нічого притомного про мету агресії.

Фото: EPA/UPG

Ми бачимо, що стійкість української нації згорнула, стиснула шагреневу шкіру російських задач, котрі у війні намагається реалізувати противник. Лише за рік він остаточно втратив усі орієнтири своєї авантюри, а окупацію територій, котра начебто не входила до кремлівських планів, світу намагався підсунути у фантику «вільного волевиявлення». Світ сказав: «ага-ага», хитро так посміхнувся – і ворогові довелося тікати і з правобережної частини Херсонщини, і з самого Херсона. У підсумку до складу РФ «увійшли» частини Запорізької області без Запоріжжя та Херсонської без Херсона. 

Про ціну цих вкрай сумнівних російських досягнень: ворог втратив убитими 145 060 осіб, 3 334 танки, 6 569 ББМ, 2 345 гармат і 471 РСЗВ різних типів, 243 системи ППО, 5 212 автомобілів, 299 літаків, 287 вертольотів, 2026 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 18 кораблів, зокрема флагман ЧФ ВМФ ЗС РФ ракетний крейсер «Москва», що є проявом особливого флотоводського таланту росіян – про… втратити флагман у бою проти країни, котра на момент епічної морської битви флоту якраз і не мала. Потім ВМСУ закріпили успіх, атакувавши російську військово-морську базу в окупованому Севастополі.

Фото: ДПСУ

Отже, Росія втратила лише вбитими 76% сил вторгнення. Додаємо 433 000 поранених. На наших теренах згоріли ВСІ танки, ББМ, САУ та гармати, вертольоти, які російська армія зосередила біля кордонів наприкінці 2021 року.

Але є ще одне тло – загальний військовий потенціал РФ. Тут картина дуже цікава. Military Balance повідомляє, що у 2021 році ЗС РФ мали чисельність 900 000, з них Сухопутні війська – 280 000, ПДВ – 45 000, ССО – 1 000, берегові війська флотів – 35 000, Росгвардія – 340 000 (порівняйте із Сухопутними військами і посміхніться). Танків було 2 840, 5 220 БМП, 6 100 БТР, 4 684 артсистеми, 876 РСЗВ, 1 520 засобів ППО (у бойовій техніці враховано лише Сухопутні війська).

Якщо відштовхнутися від цих цифр, то вийде, що українські чорноземи поглинули 64,3% наявних за лісом військ. Противник змушений витягувати з баз зберігання танки, адже втратив усі, які мав у військах узагалі. Згоріли 48% ББМ, 41% артилерії, 22% літаків і 30% гелікоптерів. Ось і причина російської мобілізації в усіх її проявах – професійна армія практично згинула, сучасна і відносно сучасна зброя – разом з нею. До кінця війни противник не досягне того самого технологічного рівня свого угруповання, яке мав станом на 24.02.2022.

З авіацією дуже цікаво: літальних апаратів противник має ще цілком достатньо, а ось пілотів, штурманів, наземного персоналу йому бракує. Бракує критично. Тому ми не побачимо повітряних наступальних операцій у виконанні артистів заліського повітряного цирку до кінця війни.

Як виглядають територіальні підсумки року війни? 

Сили оборони звільнили 78 000 км2, або 42% окупованих територій. Агресор утримує 108 600 км2 (АР Крим, частини Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей), що становить близько 20% суверенної території України. Цю територію можна порівняти з більшою частиною Італії, Чехією та Словаччиною або Австрією і Швейцарією разом узятими, половиною Великої Британії чи Німеччини або Словенією, Хорватією та Боснією і Герцеговиною разом. Тобто роботи в Сил оборони ще багато.

Фото: ҐРУНТ

І поки наші вороги ганяються за «всією військовою машиною колективного Заходу», котра мариться бункерним жителям то там, то сям в Україні, дещо підсумуємо:

– Україна вистояла, чинить запеклий опір, контрнаступає в слушні моменти;
– нація згуртована як ніколи;
– союзники України абсолютно чітко висловили готовність стояти поряд до нашої Перемоги;
завдяки допомозі, яку надають Україні, відбувається перехід на стандарти НАТО, росте рівень технологічності ЗС України;
– постраждала від російського ракетного тероризму енергетична галузь постає з попелу, але вже на новому техніко-технологічному рівні;
– триває очищення українського суспільства від п’ятої колони в усіх її проявах.

Немає сумнівів – ми переможемо.

Ціна не буде малою, війна не робить дисконтів, перемога не буде швидкою, повернення до звичного способу життя буде довгим і часом болючим. Не забуваймо про те, що рік війни коштував 30% падіння економіки держави, 33% падіння експорту, 70% зниження металургійного виробництва, 65% зростання цін на пальне; виведено з ладу 50% енергетичних потужностей; ціни зросли на 30%; 60% дефіциту українського бюджету покриває фінансова допомога партнерів; 7,8 млн українських громадян виїхали з України; до шкіл у Європі у вересні пішли 2,25 млн українських дітей; 6,5 млн українців є біженцями у власній країні.

Не буде ні просто, ні швидко. 

Але переможемо.

Фото: Сергій Нужненко

Віктор КевлюкВіктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій
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