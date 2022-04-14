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Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ

"Москва" згоріла і затонула. 

Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Крейсер Москва

Крейсер «Москва» затонув. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, учора ракетний крейсер «Москва» був ушкоджений ударами протикорабельних крилатих ракет «Нептун», випущених захисниками України. Судно зараз горить у Севастопольській бухті. 

Про це спочатку повідомив відомий волонтер Олександр Карпюк. Згодом інформацію підтвердив голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний, – написав він. – Ракети «Нептун» які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», - заявив Марченко.

Російські ЗМІ українську ракету сором'язливо не згадують. Пишуть, що "Москва" загорілася і затонула після детонації боєприпасу.

Нагадаємо, на початку війни крейсер "Москва" разом із патрульным кораблем ЧФ РФ "Васілій Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль иди нах..й!".

Як пише Вікіпедія, «Москва» — флагман російського чорноморського флоту, гвардійський ракетний крейсерголовний корабель проекту 1164 «Атлант». Його побудували в місті Миколаїв ще за часів СРСР, будівництво розпочалося у 1986 році. Від початку крейсер називався «Слава». 

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