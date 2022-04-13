У середу на власному транспорті евакуювалися 1567 осіб, гумкоридорів не було

За середу, 13 квітня, на власному транспорті евакуювалися 1567 осіб. Гуманітарні коридори сьогодні не працювали через діїросійських окупантів.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"На особистому транспорті в Запорізькій області було евакуйовано 1 102 особи з Пологів, Василівки, Бердянська та Мелітополя. У Донецькій області з Маріуполя в Запоріжжі було евакуйовано 83 особи. У Луганській області з Лисичанська, Сєвєродонецька, Кремінної, Гірничої та Попасної було евакуйовано 382 особи", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що сьогодні російські війська в Запорізькій області заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині - порушують режим припинення вогню.
Нагадаємо, сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак слідом за головою Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм закликав мешканців Луганської та Донецької областей евакуюватися в більш безпечні райони.