Росія погрожує завдати ударів по "центрах прийняття рішень", серед яких - Київ

"Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює", - у відповідь заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Війська РФ завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень", зокрема і по Києву.

Про це на брифінгу міноборони країни-агресора сказав речник відомства Ігор Конашенков.

Російське МО озвучило провокацію про начебто "спроби диверсій" і "удари українськими військами" по об'єктах на території РФ. У відповідь пригрозило обстріляти українську столицю і "центри прийняття рішень".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що "власними провокаціями росія готує привід для чергових погроз".

"Вже заговорили про можливі ракетні удари по Києву. Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, вчора Росія завдала ракетних ударів по Миргороду. 11 квітня окупанти 26 разів обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Кремінну.