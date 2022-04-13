Кум Путіна перебував у приватному будинку в Києві зі своїм кухарем та охороною.

Особистий охоронець Віктора Медведчука надав співробітникам Служби безпеки України свідчення про те, як ФСБ РФ намагалася нелегально переправити проросійського політика до Москви.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як видно зі свідчень, Медведчук переховувався у приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем та охороною. При цьому за легендою, цей будинок нібито орендує сім’я з Італії.

Охоронець розповідає, як кум Путіна сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до втечі.

Більше інформації – на оприлюдненому СБУ відео.

Раніше голова СБУ Іван Баканов раніше розповів деталі спецоперації затримання Медведчука. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. Але Служба безпеки затримала нардепа-втікача дорогою – на виїзді з Київської області.

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що Служба безпеки України затримала кума Путіна Медведчука. Він перебував під домашнім арештом. 21 лютого, за кілька днів до повного наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого. 27 лютого у МВС підтвердили, що Медведчук виїхав у невідомому напрямку.

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Народного депутата від "ОПЗЖ" і кума Путіна підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.