Стефанчук: Медведчука позбавлять депутатського мандату

Віктора Медведчука позбавлять депутатського мандату.

Про це сказав Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом.

«Не хочу зараз робити спойлер, проте найближчим часом такої фракції у Парламенті України не буде», — наголосив Руслан Стефанчук.

Голова Верховної Ради заявив, що депутата фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука позбавлять депутатського мандату. Це станеться після того, як суд винесе рішення у справі нардепа. Спікер Парламенту зауважив, що відповідно до ст. 81 Конституції України, визначено 7 випадків позбавлення особи депутатського мандату.

«Ми знаємо, що з приводу пана Медведчука ведеться кримінальне провадження, і як тільки ми отримаємо рішення суду, яке вступило в законну дію, — це й буде підставою, аби позбавити його депутатського мандата», — зауважив він.

Водночас спікер додав, що війна розставила всі крапки щодо багатьох процесів усередині України.

«Ми бачимо, що всі ті «проросійські яструби», які роками вдягалися в «голубів миру», показали своє внутрішнє «я» незадовго до нападу або з першими вибухами бомб», — наголосив він.

Голова Парламенту нагадав, що Верховна Рада України ухвалила закон про колабораціонізм, який уже діє. Тому кожен, хто співпрацює з ворогом, буде притягнутий до відповідальності.

Зокрема, за співпрацю з державою-агресором, передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі, а також забороняється обіймати низку посад. Окрім цього, обмежується доступ таких осіб до посад, пов’язаних із виконанням державних функцій.

«Ми розглядаємо це питання комплексно, але я переконаний, що в Парламенті України — ні в цьому, ні в майбутньому — уже не має бути осіб, які дивляться у бік рф», — підкреслив він.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала кума Путіна Віктора Медведчука. За інформацією джерел LB.ua, Медведчук збирався втекти; його впіймали в дорозі. Сьогодні очільник служби безпеки Іван Баканов повідомив, що до спроби вивезення з України підозрюваного була залучена російська ФСБ. Вона, у свою чергу, до цієї справи залучила лідерів злочинного світу України та корумпованих правоохоронців.