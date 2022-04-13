Росія не планує зупинятися на Україні. І роспропаганда відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тому або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію.

На цьому наголосив у своєму відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

Глава держави закликав країни надати конкретний перелік зброї, яка допоможе захистити і Україну, і Європу від російської агресії.

"Треба озброїти Україну зараз. Нам потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи ППО та бойові літаки. Все те, що може відкинути російські війська і зупинити воєнні злочини Росії", - наголосив Зеленський.

Президент озвучив перелік необхідного озброєння для України. Це:

артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм);

реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойова авіація.

Володимир Зеленський додав, що Україні вдалося не тільки зупинити російську армію, а й відкинути її. Та війна далеко не закінчена - РФ перегруповує свої війська, стягує нові сили і озброєння, щоб натиснути на Харків, Донбас та Маріуполь.

"Свобода має бути не гірше озброєна, ніж тиранія. Західні держави мають все, щоб це забезпечити. І тому від них також залежить - коли тиранія програє і скільки людей ми зможемо врятувати. Озбройте Україну зараз, щоб захистити свободу", - наголосив", - наголоси Президент.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до іноземних партнерів і закликав їх надати Україні зброю дальньої дії.

За інформацією американських ЗМІ, адміністрація Байдена готова значно розширити спектр озброєнь, які вона постачає Україні. А 12 квітня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина буде постачати Україні зброю до зони воєнних дій.