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Або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати Російську імперію, - Зеленський

Президент озвучив перелік необхідного озброєння для України, щоб зупинити РФ.

Або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати Російську імперію, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Росія не планує зупинятися на Україні. І роспропаганда відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тому або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію.

На цьому наголосив у своєму відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

Глава держави закликав країни надати конкретний перелік зброї, яка допоможе захистити і Україну, і Європу від російської агресії.

"Треба озброїти Україну зараз. Нам потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи ППО та бойові літаки. Все те, що може відкинути російські війська і зупинити воєнні злочини Росії", - наголосив Зеленський.

Президент озвучив перелік необхідного озброєння для України. Це:

  • артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
  • артилерійські снаряди (калібр 152 мм);
  • реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS;
  • БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
  • танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
  • системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
  • бойова авіація.

Володимир Зеленський додав, що Україні вдалося не тільки зупинити російську армію, а й відкинути її. Та війна далеко не закінчена - РФ перегруповує свої війська, стягує нові сили і озброєння, щоб натиснути на Харків, Донбас та Маріуполь.

"Свобода має бути не гірше озброєна, ніж тиранія. Західні держави мають все, щоб це забезпечити. І тому від них також залежить - коли тиранія програє і скільки людей ми зможемо врятувати. Озбройте Україну зараз, щоб захистити свободу", - наголосив", - наголоси Президент.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до іноземних партнерів і закликав їх надати Україні зброю дальньої дії.

За інформацією американських ЗМІ, адміністрація Байдена готова значно розширити спектр озброєнь, які вона постачає Україні. А 12 квітня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина буде постачати Україні зброю до зони воєнних дій.

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