Пентагон сподівається розширити різновид озброєнь для постачання Україні

Адміністрація Байдена готова значно розширити спектр озброєнь, які вона постачає Україні. Про це виданню The Washington Post повідомили офіційні особи США. Водночас Пентагон має намір передати броньовані «Хаммери» та низку іншого складного обладнання. За словами співрозмовників видання, новий пакет допомоги може сягати 750 мільйонів доларів.

Попередні плани, що циркулювали серед урядовців та законодавців у Вашингтоні, також включали гелікоптери Мі-17, гаубиці, безпілотники берегової оборони та захисні костюми для захисту персоналу у разі хімічної, біологічної або ядерної атаки, заявили офіційні особи, хоч і попередили, що це не було відразу зрозуміло, чи всі ці предмети потраплять в остаточний пакет допомоги.

Водночас після публікації цієї статті, інший представник міністерства оборони США заявив The Washington Post, що гелікоптери російського виробництва не будуть включені до списку.

Передбачуване нове постачання, про яке вперше повідомило агентство Reuters, йде на додаток до більш ніж 2,4 мільярда доларів допомоги США в галузі безпеки, наданої Україні з тих пір, як президент Байден вступив на посаду минулого року, у тому числі 1,7 мільярда доларів допомоги після того, як Росія розпочала широкомасштабну війну проти України.