​Німеччина постачатиме Україні зброю попри свою "філософію безпеки", - Штайнмаєр

Німеччина буде постачати Україні зброю до зони воєнних дій попри те, що країна донедавна сповідувала "філософію безпеки".
Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє "Укрінформ".
За словами Штайнмаєра, уряди Німеччини та Польщі тісно співпрацюють щодо кроків на підтримку України.
Президент ФРН наголосив, що "ми солідарні з Україною".
Він зауважив, що Володимирові Путіну не вдалося поділити Європу. Навпаки - вона згуртувалася і зміцнилася для протидії агресії РФ.
"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою росією. російські воєнні злочини побачив увесь світ. Їх потрібно задокументувати і розслідувати, а винуватців і тих, хто приймав політичні рішення, треба притягнути до відповідальності", - сказав Штайнмаєр.
Глава ФРН закликав Путіна припинити бойові дії в Україні, а також дозволити евакуацію цивільного населення з оточеного Маріуполя.
Щодо санкцій, то Франк-Вальтер Штайнмаєр підкреслив - ЄС має збільшити економічний тиск на Росію і в той же час зменшити зменшувати експорт енергоносіїв з РФ. Німеччина, до прикладу, не може швидко відмовитися від російських енергоносіїв.
"Той, хто ініціює санкції, не має постраждати більше, ніж сама росія", - сказав Штайнмаєр.
Нагадаємо, за інформацією німецьких ЗМІ, глава Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але Президент Володимир Зеленський не бажав його бачити. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.
Раніше Штайнмаєр заявив, що визнає власні помилки у політиці щодо РФ.