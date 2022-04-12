​Німеччина постачатиме Україні зброю попри свою "філософію безпеки", - Штайнмаєр

"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою росією. російські воєнні злочини побачив увесь світ".

Німеччина буде постачати Україні зброю до зони воєнних дій попри те, що країна донедавна сповідувала "філософію безпеки".

Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє "Укрінформ".

За словами Штайнмаєра, уряди Німеччини та Польщі тісно співпрацюють щодо кроків на підтримку України.

Президент ФРН наголосив, що "ми солідарні з Україною".

Він зауважив, що Володимирові Путіну не вдалося поділити Європу. Навпаки - вона згуртувалася і зміцнилася для протидії агресії РФ.

"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою росією. російські воєнні злочини побачив увесь світ. Їх потрібно задокументувати і розслідувати, а винуватців і тих, хто приймав політичні рішення, треба притягнути до відповідальності", - сказав Штайнмаєр.

Глава ФРН закликав Путіна припинити бойові дії в Україні, а також дозволити евакуацію цивільного населення з оточеного Маріуполя.

Щодо санкцій, то Франк-Вальтер Штайнмаєр підкреслив - ЄС має збільшити економічний тиск на Росію і в той же час зменшити зменшувати експорт енергоносіїв з РФ. Німеччина, до прикладу, не може швидко відмовитися від російських енергоносіїв.

"Той, хто ініціює санкції, не має постраждати більше, ніж сама росія", - сказав Штайнмаєр.

Нагадаємо, за інформацією німецьких ЗМІ, глава Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але Президент Володимир Зеленський не бажав його бачити. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

Раніше Штайнмаєр заявив, що визнає власні помилки у політиці щодо РФ.