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​Німеччина постачатиме Україні зброю попри свою "філософію безпеки", - Штайнмаєр

"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою росією. російські воєнні злочини побачив увесь світ".

​Німеччина постачатиме Україні зброю попри свою "філософію безпеки", - Штайнмаєр
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: vlast.kz

Німеччина буде постачати Україні зброю до зони воєнних дій попри те, що країна донедавна сповідувала "філософію безпеки".

Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє "Укрінформ".

За словами Штайнмаєра, уряди Німеччини та Польщі тісно співпрацюють щодо кроків на підтримку України.

Президент ФРН наголосив, що "ми солідарні з Україною".

Він зауважив, що Володимирові Путіну не вдалося поділити Європу. Навпаки - вона згуртувалася і зміцнилася для протидії агресії РФ.

"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою росією. російські воєнні злочини побачив увесь світ. Їх потрібно задокументувати і розслідувати, а винуватців і тих, хто приймав політичні рішення, треба притягнути до відповідальності", - сказав Штайнмаєр.

Глава ФРН закликав Путіна припинити бойові дії в Україні, а також дозволити евакуацію цивільного населення з оточеного Маріуполя.

Щодо санкцій, то Франк-Вальтер Штайнмаєр підкреслив - ЄС має збільшити економічний тиск на Росію і в той же час зменшити зменшувати експорт енергоносіїв з РФ. Німеччина, до прикладу, не може швидко відмовитися від російських енергоносіїв. 

"Той, хто ініціює санкції, не має постраждати більше, ніж сама росія", - сказав Штайнмаєр.

Нагадаємо, за інформацією німецьких ЗМІ, глава Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але Президент Володимир Зеленський не бажав його бачити. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

Раніше Штайнмаєр заявив, що визнає власні помилки у політиці щодо РФ.

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