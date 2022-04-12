Японія запроваджує санкції щодо Альфа-Банку, дочок Путіна і 385 депутатів Держдуми РФ

Також у санкційний перелік потрапили дружина та донька глави МЗС РФ Сергія Лаврова

МЗС Японії оголосило про запровадження санкцій щодо 398 громадян Росії та 28 організацій з РФ через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на сайт японського зовнішньополітичного відомства.

"З метою підтримки міжнародного миру та безпеки та внесення вкладу Японії в міжнародні зусилля щодо забезпечення миру запроваджуються такі заходи, як заморожування активів щодо 398 фізосіб РФ та 28 організацій", — йдеться в заяві.

Під санкції Японії потрапили 385 депутатів Держдуми РФ, Катерина Тихонова та Марія Воронцова, яких називають "дочками президента РФ". Також у санкційний перелік потрапили дружина та донька глави МЗС РФ Сергія Лаврова, головнокомандувач ВМФ РФ Микола Євменов, його заступник Володимир Касатонов, командувач Чорноморського флоту Ігор Осипов, головнокомандувачі Сухопутних військ Олег Салюков.

Крім того, Японія вирішила заморозити активи найбільших банків Росії — "Сбербанку" та "Альфа-Банку", заборонити прямі іноземні інвестиції в РФ, які з 12 травня можна буде здійснювати тільки за особливими дозволами, а також заборонити ввезення деяких російських товарів.

Кілька днів тому також США заявили про те, що вони впроваджують санкції проти дочок президента РФ Володимира Путіна та дружини і дітей міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Раніше Японія заявила про намір скоротити імпорт російського вугілля та горілки.

Також днями з'явилося повідомлення, що у Японії створили манґу, що розповідає про Привида Києва — українського пілота, який під час війни РФ проти України збив десятки ворожих літаків.