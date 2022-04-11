США планують новий пакет допомоги Україні, адаптований до змін на фронті, – CNN

У деяких випадках Україна отримує зброю упродовж чотирьох-шести днів з моменту, коли президент США санкціонує її передачу.

США та Україна ведуть інтенсивні консультації щодо нового пакету військової допомоги, який буде враховувати специфіку ведення бойових дій на сході та півдні України, де місцевість відрізняється від попереднього головного фронту війни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представників оборонного відомства США.

Зокрема, пакет передбачатиме велику кількість безпілотників і ПТРК Javelin. «Частково це пов’язано з тим, що Україна вже має такі види зброї в своєму арсеналі і може їх швидко застосувати», – заявив один із співрозмовників CNN.

США також ведуть перемовини з союзниками в Європі, щоб дізнатися, які додаткові системи протиповітряної оборони великої дальності, танки, бронетехніку та артилерію вони можуть надати Україні зі своїх власних запасів.

Зробити це потрібно оперативно, відзначає CNN, оскільки на південному та східному напрямках українській армії більше потрібне важке озброєння, таке як бронетехніка та артилерія.

За словами чиновників Пентагону, Україна все ще хоче отримати винищувачі, однак США залишаються проти цього.Міністерство оборони США також заявило, що зараз допомога для України поступає у значних обсягах.

«Від 8 до 10 рейсів (вантажних літаків, – LB.ua) щодня надходять в регіон не тільки зі Сполучених Штатів, а й з інших країн, – сказав прес-секретар Пентагону Джон Кірбі. – У деяких випадках речі, які надходять зі Сполучених Штатів, потрапляють в руки українців упродовж чотирьох-шести днів з моменту, коли президент (США, – LB.ua) санкціонує їх передачу».

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну з великими маневрами та тисячами танків, літаків і бронетехніки.

11 квітня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала збільшення Європейським Союзом постачання зброї Україні для протистояння російській агресії.