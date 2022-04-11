ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці угруповання "Схід" за день знищили 92 окупантів, один танк та гелікоптер

Українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки.

Бійці угруповання "Схід" за день знищили 92 окупантів, один танк та гелікоптер
Архівне фото
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські захисники продовжують стримувати російських окупантів на східному напрямку. Зокрема, сьогодні, 11 квітня, війська РФ здійснили одну атаку

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки.

У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – 92; один танк, три БТР/БМП, три артилерійські системи; 24 АТ; один гелікоптер та три безпілотники.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що російські окупаційні війська намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, та успіху не мали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також