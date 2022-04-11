Бійці угруповання "Схід" за день знищили 92 окупантів, один танк та гелікоптер

Українські захисники продовжують стримувати російських окупантів на східному напрямку. Зокрема, сьогодні, 11 квітня, війська РФ здійснили одну атаку
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Зазначається, що українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки.
У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – 92; один танк, три БТР/БМП, три артилерійські системи; 24 АТ; один гелікоптер та три безпілотники.
Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що російські окупаційні війська намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, та успіху не мали.