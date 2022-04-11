"Повернись живим" за тиждень придбав для українських воїнів обладнання на суму понад 313 млн грн

За тиждень - з 4 по 10 квітня - фонд "Повернись живим" придбав і передав для українських військових обладнання і технічні засоби на суму понад 313 млн грн.

Про це повідомили на Facebook-сторінці фонду.

Команда закупила й передала захисникам на південний схід України та на інші напрямки:

тепловізійну, нічну та іншу оптику — 88 одиниць;

засоби зв’язку — 558;

ноутбуки, планшети, монітори — 424;

квадрокоптери — 96;

бронежилети — 906 ;

шоломи — 201.

Серед іншого - генератори та портативні джерела живлення, мережеве обладнання і накопичувачі, деталі до озброєнь, снайперське обладнання, медикаменти і кровоспинні засоби, а ще позашляховики, адаптовані для українських воїнів.

Нагадаємо, "Повернись живим" передав українським військовим 28 березня 2275 технічних засобів та одиниць обладнання.

Українці перерахували понад 250 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України через застосунок "Дія". Кошти, як відомо. Надходять у фонд "Повернись живим".