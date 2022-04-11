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Ворог вдруге за день обстріляв Лисичанськ, постраждали три людини

Втранці після обстрілу знайшли одного загиблого.

Ворог вдруге за день обстріляв Лисичанськ, постраждали три людини
Лисичанськ
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Російські військові удень знову обстріляли житлові будинки Лисичанська. Зруйновано чотири будинки, постраждали три людини.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Вже не вперше за 11 квітня житлові квартали Лисичанська охопив ворожий обстріл. Зранку у місті рятувальники у зруйнованому росіянами будинку знайшли одного загиблого. Надвечір маємо щонайменше трьох постраждалих лисичан. Рятувальники передали людей лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу. Маємо чотири прямі влучання в будинки. Три з них зруйновані повністю, один – частково", – повідомив він.

За минулу добу на території міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Кремінна зафіксовано 26 ворожих обстрілів.

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