Ворог вдруге за день обстріляв Лисичанськ, постраждали три людини

Втранці після обстрілу знайшли одного загиблого.

Російські військові удень знову обстріляли житлові будинки Лисичанська. Зруйновано чотири будинки, постраждали три людини.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Вже не вперше за 11 квітня житлові квартали Лисичанська охопив ворожий обстріл. Зранку у місті рятувальники у зруйнованому росіянами будинку знайшли одного загиблого. Надвечір маємо щонайменше трьох постраждалих лисичан. Рятувальники передали людей лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу. Маємо чотири прямі влучання в будинки. Три з них зруйновані повністю, один – частково", – повідомив він.

За минулу добу на території міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Кремінна зафіксовано 26 ворожих обстрілів.