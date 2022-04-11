ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріупольському порту росіяни захопили в полон моряків вантажного судна

За попередніми даними, екіпаж і дружину капітана вивезли в бік Донецька. 

У Маріупольському порту росіяни захопили в полон моряків вантажного судна
Фото: Людмила Денісова в Facebook

Російські військові захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA, що було пришвартоване в Маріуполі.

Судно йшло під прапором Ліберії. 21 лютого суховантаж зайшов у порт Маріуполя, звідки мав прямувати до Туреччини. Але через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту, повідомила у Facebook Уповноважена з прав людини Людмила Денісова

"Hа території Маріупольського морського торговельного порту військовими Російської Федерації були захоплені та вивезені в невідомому напрямку члени екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії та дружина капітана судна, яка в той час перебувала на борту. За попередніми даними, їх було вивезено в напрямку тимчасово окупованого Донецька", – зазначила вона.

18 осіб є громадянами України, 1 – громадянин Єгипту. Зв’язку з екіпажем і дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно.

Нагадаємо, практика обстрілів цивільних суден уже стала звичайною для російських окупантів. Унаслідок ракетних ударів окупанти потопили суховантажне судно Helt під прапором Панами, було уражено танкер Millennial Spirit під прапором Молдови, а в північній частині Чорного моря на якірній стоянці потрапили під обстріли та зазнали значних ушкоджень два балкери Namura Queen та Lord Nelson, прапор Панами.

Також російськими військовими піратами наприкінці лютого було захоплено у полон судно Морської пошуково-рятувальної служби Sapfir, що виконувало гуманітарну місію. У березні екіпаж вдалося визволити, але тільки три дні тому "Сапфір" повернувся під контроль України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також