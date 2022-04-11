У Маріупольському порту росіяни захопили в полон моряків вантажного судна

За попередніми даними, екіпаж і дружину капітана вивезли в бік Донецька.

Російські військові захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA, що було пришвартоване в Маріуполі.

Судно йшло під прапором Ліберії. 21 лютого суховантаж зайшов у порт Маріуполя, звідки мав прямувати до Туреччини. Але через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту, повідомила у Facebook Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"Hа території Маріупольського морського торговельного порту військовими Російської Федерації були захоплені та вивезені в невідомому напрямку члени екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії та дружина капітана судна, яка в той час перебувала на борту. За попередніми даними, їх було вивезено в напрямку тимчасово окупованого Донецька", – зазначила вона.

18 осіб є громадянами України, 1 – громадянин Єгипту. Зв’язку з екіпажем і дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно.

Нагадаємо, практика обстрілів цивільних суден уже стала звичайною для російських окупантів. Унаслідок ракетних ударів окупанти потопили суховантажне судно Helt під прапором Панами, було уражено танкер Millennial Spirit під прапором Молдови, а в північній частині Чорного моря на якірній стоянці потрапили під обстріли та зазнали значних ушкоджень два балкери Namura Queen та Lord Nelson, прапор Панами.

Також російськими військовими піратами наприкінці лютого було захоплено у полон судно Морської пошуково-рятувальної служби Sapfir, що виконувало гуманітарну місію. У березні екіпаж вдалося визволити, але тільки три дні тому "Сапфір" повернувся під контроль України.