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У Києві відкрили рух автотранспорту Південним мостом

Поступово збільшують і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.

У Києві відкрили рух автотранспорту Південним мостом
Фото: https://kyivmaps.com/

У столиці з 11 квітня відкрили рух автомобільного транспорту Південним мостом, до цього він працював для спецтранспорту та громадського транспорту.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, від сьогодні ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту. Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами: Північним, Дарницьким і Південним», – написав Кличко.

Також поступово збільшують і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.

«Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блокпости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та авто з гуманітарним вантажем», – додав мер.

Нагадаємо, що у Києві поїзди метро поки що не курсують червоною лінією на ділянці від станції “Лісова” до станції “Хрещатик”.

З 9 квітня на станції київського метро "Берестейська" потяги здійснюють посадку та висадку пасажирів.

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