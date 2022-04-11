Ексмеру Рубіжного повідомили про підозру в колабораціонізмі

Колишньому меру міста Рубіжне повідомлено про підозру в колабораціонізмі. Він підтримував окупантів ще з 2014 року.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру колишньому меру м. Рубіжне в колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, з 18 по 31 березня 2022 року підозрюваний, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень рубіжанського міського голови, вступив у злочинну змову з окупаційними військами та представниками «ЛНР». Отримавши від них пропозицію очолити окупаційну владу в м. Рубіжне, порушивши вимоги Конституції, добровільно погодився на неї.

Крім того, підозрюваний, перебуваючи в окупованому російськими військами місті, під час особистого прийому громадян публічно підтримав рішення Російської Федерації провести на території України так звану спеціальну воєнну операцію.

Також підтримав дії РФ і незаконних збройних формувань «ЛНР», спрямовані на захоплення території України. Він закликав до співпраці з державою-агресором, окупаційною адміністрацією РФ. Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Зазначимо, що у 2022 році мером міста Рубіжне був Сергій Хортів. 6 березня 2014 року Хортів голосував за звернення Луганської облради щодо права закликати російські війська в Україну «для захисту Донбасу від київської хунти».

22 травня 2014 Хортів брав участь у блокуванні української військової техніки в місті Рубіжне, коли бойовики з-за спин мирних жителів розстріляли українських військовослужбовців, у результаті чого загинуло кілька бійців з Житомира.

Після звільнення Рубіжного залишився в місті, поширював проросійські настрої та займався саботажем. 25 жовтня 2015 року його обрали головою міста Рубіжне. 4 березня 2022 року усунули з посади міського голови Рубіжного.

Нагадаємо, що 9 квітня біля Рубіжного на Луганщині окупанти знову влучили в цистерну з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти. Першого разу військові РФ влучили в цистерну з азотною кислотою в Рубіжному 5 квітня.