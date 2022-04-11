Відкрито тимчасовий насипний міст в Романівці, що поєднає Ірпінь, Бучу, Ворзель та Гостомель з Києвом.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Роботи тривали 5 днів і велися цілодобово. Понад 50 людей, більш як 40 одиниць техніки — екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки були залучені до процесу відновлення.

Протяжність насипного тимчасового мосту — 245 м, ширина — 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів.

Відкриття мосту пришвидчить доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до визволених від російської окупації міст.

Нагадаємо, що в Київській області у звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів сили оборони продовжують зачистку та розмінування.

Також в Ірпені почали прокладати водогін з Києва. Для швидкого відновлення інфраструктури звільнених від загарбників територій Київської області залучено понад 250 людей та 117 одиниць техніки.