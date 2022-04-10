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В Ірпені почали прокладати водогін з Києва

Також відправили групу волонтерів на прибирання міста.

В Ірпені почали прокладати водогін з Києва
Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин
Фото: Олександр Маркушин/Facebook

В Ірпені почали прокладати водогін з Києва, також завершується будівництво переправи через річку. 

Про це розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Телеграм.

«Попри те, що сьогодні неділя, в Ірпені й для Ірпеня протягом дня знову кипітиме робота. Відправляємо чергову групу волонтерів на прибирання міста. Завершуємо будівництво переправи через річку. Починаємо прокладати водогін з Києва», – зазначив Маркушин. 

Він зазначив, що робити допомагають підрядники, а також «Київводоканал» та «Житомирводоканал».

Водночас Товариство Червоного Хреста для забезпечення жителів Ірпеня водою виділило 20 млн грн.

«Я щиро дякую усім, хто допомагає Ірпеню відроджуватися!», – додав Маркушин.

Нагадаємо, що для швидкого відновлення інфраструктури звільнених від загарбників територій Київської області залучено понад 250 людей та 117 одиниць техніки. Вони проводять роботи з розчищення вулиць та приводять до ладу дороги.

Також Великобританія готова взяти шефство в післявоєнному відновленні Києва та Київської області, частини яких понищені російськими окупантами. 

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