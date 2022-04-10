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У Дніпрі ворог вдарив ракетами по інфраструктурному обʼєкту, в області – по фермі

Постраждала одна людина. 

У Дніпрі ворог вдарив ракетами по інфраструктурному обʼєкту, в області – по фермі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Минулої доби сирени повітряної тривоги лунали в Дніпропетровській області практично щогодини, є влучання ракет у різні обʼєкти.

Про це вранці 10 квітня у telegram повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий", – повідомив він.

У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйновано приміщення, але люди не постраждали.

У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, 7 квітня міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися з міста жінкам, дітям і людям похилого віку. А також тим, хто не задіяний на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі.

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