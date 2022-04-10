Російські військові продовжують використовувати саморобну вибухівку в Україні, – розвідка Великобританії

Британські військові підтверджують також, що окупанти використовують мирних людей як живий щит.

Російські військові продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої для збільшення кількості жертв і обмеження пересувань українців. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

"Російські сили також продовжують завдавати ударів по інфраструктурним обʼєктам із високим ризиком шкоди цивільному населенню, зокрема по резервуару з азотною кислотою в Рубіжному", – повідомили британські військові.

Вони додали, що на півночі України, звідки окупанти вже забралися, залишив докази непропорційного нападу на цивільних, включно з наявністю масових поховань, використання заручників як живого щита та мінування цивільної інфраструктури.

(2/3) Russia’s departure from northern Ukraine leaves evidence of the disproportionate targeting of non-combatants including the presence of mass graves, the fatal use of hostages as human shields, and mining of civilian infrastructure. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2022

Нагадаємо, внаслідок повномасштабної російської агресії Україна стала країною, що має одну з найбільших за площею замінованих територій у світі. Російські військові мінували дороги, будинки, машини та навіть тіла загиблих українців.