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9 квітня протиповітряна оборона знищила 13 повітряних цілей

Українська авіація продовжує роботу в небі.

9 квітня протиповітряна оборона знищила 13 повітряних цілей
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ 9 квітня вразила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ

Зокрема, українські оборонці знищили: три літаки; один вертоліт; п’ять безпілотних літальних апаратів; чотири крилаті ракети.

Командування Повітряних сил також зазначає, що українська авіація продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

Нагадаємо, станом на ранок 9 квітня втрати російських окупантів досягли близько 19,1 тисяч осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків та сім кораблів.

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