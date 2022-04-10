9 квітня протиповітряна оборона знищила 13 повітряних цілей

Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ 9 квітня вразила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, українські оборонці знищили: три літаки; один вертоліт; п’ять безпілотних літальних апаратів; чотири крилаті ракети.

Командування Повітряних сил також зазначає, що українська авіація продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

Нагадаємо, станом на ранок 9 квітня втрати російських окупантів досягли близько 19,1 тисяч осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків та сім кораблів.