В окупованому Криму торгують вкраденими в Україні авто та технікою - Джемілєв

В окупованому Криму російські мародери продають вкрадені в Україні автомобілі та побутову техніку. Про це під час телемарафону повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Суспільне. Крим.

"У Крим надходить на продаж дуже багато авто з українськими номерами. Крім того, біля ринків - вантажівки з вживаними холодильниками, телефонами, айфонами, телевізорами... ціни дуже занижені", - зазначив Джемілєв.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що розграбована окупантами в Мелітополі сільськогосподарська техніка перебуває в окупованому Криму та в Чечні.