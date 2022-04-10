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В окупованому Криму торгують вкраденими в Україні авто та технікою - Джемілєв

Біля кримських ринків - вантажівки з вживаними холодильниками, телефонами, айфонами та телевізорами.

В окупованому Криму торгують вкраденими в Україні авто та технікою - Джемілєв
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В окупованому Криму російські мародери продають вкрадені в Україні автомобілі та побутову техніку. Про це під час телемарафону повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Суспільне. Крим.

"У Крим надходить на продаж дуже багато авто з українськими номерами. Крім того, біля ринків - вантажівки з вживаними холодильниками, телефонами, айфонами, телевізорами... ціни дуже занижені", - зазначив Джемілєв.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що розграбована окупантами в Мелітополі сільськогосподарська техніка перебуває в окупованому Криму та в Чечні.

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