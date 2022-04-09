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На сході країни українські воїни знищили 4 танки, літак та вертоліт ворога

Підрозділи протиповітряної оборони також знищили три крилаті ракети. 

На сході країни українські воїни знищили 4 танки, літак та вертоліт ворога
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил упродовж поточної доби було успішно відбили 8 атак ворога.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

При цьому, українські захисники знищили 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника. 

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 1 літак, 1 вертоліт, 4 безпілотних літальних апарати та 3 крилаті ракети ворога.

Нагадаємо, станом на ранок 9 квітня втрати російських окупантів досягли близько 19,1 тисяч осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків та сім кораблів.

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