На сході країни українські воїни знищили 4 танки, літак та вертоліт ворога

Підрозділи протиповітряної оборони також знищили три крилаті ракети.

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил упродовж поточної доби було успішно відбили 8 атак ворога.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

При цьому, українські захисники знищили 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 1 літак, 1 вертоліт, 4 безпілотних літальних апарати та 3 крилаті ракети ворога.

Нагадаємо, станом на ранок 9 квітня втрати російських окупантів досягли близько 19,1 тисяч осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків та сім кораблів.