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В Україну повернеться перша чудотворна ікона Русі – святого Миколи (Мокрого)

В 1943 році вона була вивезена з Софії Київської та зберігалася в США. 

Ікона святого Миколи (Мокрого)
Фото: Вікі
Ікона святого Миколи (Мокрого)

В Україну повернеться одна з найголовніших святинь держави – ікона святого Миколи (Мокрого), перша чудовтворна ікона Русі.

Про це у відеозверненні 9 квітня повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми довго працювали, щоб повернути її. Вона була вивезена з України під час Другої світової війни. І свого часу вона буде вдома – в святій Софії. Вдячний за це рішення ієрархам, духовенству та вірним Української православної церкви США. Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом. Фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну усе наше. Усе українське. Повернемо усіх наших людей. І обов'язково повернемо справедливість – наш повний контроль над нашою землею", – підкреслив президент України.

До 1943 року ця ікона зберігалася в іконостасі Миколаївського вівтаря в Софії Київській. Ікона вважається істориками візантійською за походженням та датується X століттям. 

Восени 1943 року перед вступом до Києва військ СРСР ікону святого Миколи вивезли до Варшави, після чого доправили до США. 

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