Уряд подав на розгляд Зеленському проєкт указу про Фонд відновлення України

Уряд сьогодні подав на розгляд президенту Володимиру Зеленському проєкт указу про створення Фонду відновлення України. Він буде забезпечувати координацію накопичення фінансових ресурсів для післявоєнного відновлення держави.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні Кабінету міністрів, що відбулося в офлайн-форматі.

У межах цього фонду створять пʼять робочих груп, які відповідатимуть за різні напрямки включно з комунікацією з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами щодо збору коштів від приватних осіб і великих світових корпорацій та компаній.

Крім того, на розгляд президенту подали проєкт указу щодо створення Національної ради з відновлення країни.

Нагадаємо, в березні президент Зеленський повідомив, що в державі формуються спеціальні фонди відновлення зруйнованого росіянами майна та інфраструктури. Станом на 11 березня їх було чотири, зокрема Фонд відновлення та трансформації економіки, Фонд обслуговування та погашення державного боргу, Фонд підтримки малого та середнього бізнесу.