До кінця війни курс буде на рівні 29,25 грн за долар, - НБУ

В НБУ обіцяють, що перехід до стандартної роботи щодо курсу валют буде дуже поступовим.

До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в телеефірі, інформує пресцентр Верховної Ради.

Наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.

«А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу, поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку», - пояснив Ніколайчук.

При цьому в НБУ обіцяють, що перехід до відновлення стандартної роботи і валютної політики буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь.

Нагадаємо, що Нацбанк у день оголошення війни зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч грн на день.

9 березня Національний банк України рекомендував громадянам, що виїжджають за кордон, не вивозити зі собою готівкову гривню, а внести її на карткові рахунки в Україні.