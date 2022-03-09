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Нацбанк не рекомендує вивозити готівкову гривню за кордон

Перед виїздом за межі України громадянам радять внести готівку на свої карткові рахунки.

Нацбанк не рекомендує вивозити готівкову гривню за кордон
Фото: flickr.com/NBU

Національний банк України рекомендує громадянам, що виїжджають за кордон, не вивозити зі собою готівкову гривню, а внести її на свої карткові рахунки в Україні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зробити це можна у відділенні банку, маючи зі собою паспорт, або через платіжні пристрої з функцією приймання готівки – термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки.

Як зазначає НБУ, українці за кордоном можуть безготівково сплачувати за товари та послуги за допомогою платіжних карток, емітованих українськими банками, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування. Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим українським банком-емітентом (а не курсом готівкового обміну).

"Громадяни, які залишили країну, маючи зі собою готівкову гривню, зіткнулися з неможливістю обміняти її на валюту або вимушені здійснювати такий обмін майже за безцінь. Національний банк розуміє цю проблему та вже працює над її вирішенням із центральними банками сусідніх країн", – зазначив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

НБУ не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема, лімітів на суми здійснення операцій з використанням платіжних карток за кордоном.

Нагадаємо, раніше уряд схвалив механізм для своєчасного нарахування та виплат людям грошових допомог, пільг і субсидій в умовах, коли органи соціального захисту не мають змоги працювати в тих чи інших населених пунктах через активні бойові дії.

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