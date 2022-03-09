Нацбанк не рекомендує вивозити готівкову гривню за кордон

Перед виїздом за межі України громадянам радять внести готівку на свої карткові рахунки.

Національний банк України рекомендує громадянам, що виїжджають за кордон, не вивозити зі собою готівкову гривню, а внести її на свої карткові рахунки в Україні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зробити це можна у відділенні банку, маючи зі собою паспорт, або через платіжні пристрої з функцією приймання готівки – термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки.

Як зазначає НБУ, українці за кордоном можуть безготівково сплачувати за товари та послуги за допомогою платіжних карток, емітованих українськими банками, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування. Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим українським банком-емітентом (а не курсом готівкового обміну).

"Громадяни, які залишили країну, маючи зі собою готівкову гривню, зіткнулися з неможливістю обміняти її на валюту або вимушені здійснювати такий обмін майже за безцінь. Національний банк розуміє цю проблему та вже працює над її вирішенням із центральними банками сусідніх країн", – зазначив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

НБУ не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема, лімітів на суми здійснення операцій з використанням платіжних карток за кордоном.