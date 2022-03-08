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В Україні спростили правила перетину кордону для військовозобов’язаних водіїв, які перевозять гуманітарку

Йдеться про водіїв вантажівок і залізничного транспорту.

В Україні спростили правила перетину кордону для військовозобов’язаних водіїв, які перевозять гуманітарку
Фото: facebook/WiM

Спрощено порядок перетину державного кордону для водіїв вантажівок і залізничного транспорту віком від 18 до 60 років.

Відповідне рішення уряд схвалив для налагодження міжнародної логістики, повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Йдеться про бронювання водіїв, які здійснюють:

  • міжнародні вантажні перевезення;
  • перевезення для потреб Збройних сил України;
  • перевезення медичних вантажів;
  • вантажів гуманітарної допомоги.

Для отримання відповідного рішення перевізник має звернутися з даними про водіїв:

  • або до Міністерства інфраструктури України
  • або до обласної, Київської міської військової адміністрації.

Інформацію про прийняте рішення про бронювання поданих осіб Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Державної прикордонної служби для врахування під час виїзду та в’їзду в Україну громадян України.

Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, можуть подати повідомлення як письмово, так і в електронному вигляді з використанням електронного кабінету перевізника Системи «ШЛЯХ» Укртрансбезпеки/ДСБТ (електронний сервіс «Заявка на перетин 18–60»).

Міністерство інфраструктури бере на себе зобов’язання оформляти всі необхідні документи протягом двох годин з моменту отримання повідомлення від перевізника.

Відповідальність за повернення водія на територію України після виконання перевезення лежить на перевізнику.

“З усіх питань щодо організації перевезень гуманітарних вантажів через державний кордон та всередині країни можна звертатися на багатоканальну телефонну лінію щодня з 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04”, – йдеться в повідомленні.

Звернення до Мінінфраструктури щодо бронювання військовозобов’язаних водіїв треба надсилати листом на електрону адресу: zmiu98916@gmail.com.

Лист має буди у форматі .pdf та word із зазначенням такої інформації:

  • ПІБ, рік народження, посада, військове звання, військово-облікова спеціальність та її №___ ;
  • найменування та адреса підприємства, установи, організації;
  • назва територіального центру та соціальної підтримки (за місцем розташування, підприємства, установи, організації);
  • назва територіального центру та соціальної підтримки (за місцем перебування військовозобов’язаного на військовому обліку).

Форма додатку до листа визначена Постановою КМУ № 194 від 3 березня 2022 року.

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