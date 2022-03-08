Через обстріли на Київщині згоріла церква XIX століття

Внаслідок обстрілів окупантів, у селі Заворичі Київської області згоріла Георгіївська церква. Про це повідомляє вісник Бориспільської єпархії УПЦ.

«Наші парафіяни розповіли, що на власні очі бачили, що коли частина з них пересувалась, то відстрілювалися по хатах, а один снаряд направили прямо в купол храму, який був зліва від їх руху», — сказав настоятель храму протоієрей Петро Котюк. Також він зазначив, що на момент інциденту у церкві нікого не було.

Фото: wikipedia

Георгіївська церква збудована у 1873 році. Це був однокупольний дерев'яний храм; у 1935 році радянська влада його закрила та використовувала як зерносховище. Богослужіння у храмі відновили у 1968 році. До останнього часу, на стелі та у нефах будівлі зберігались оригінальні розписи, які зображували Богородицю та спасіння Петра.

Нагадаємо, під час наступу російських військ згорів музей де зберігались картини Марії Приймаченко. Частина з цих картин була в цей час на виставці в Одеському художньому музеї, іншу частину врятували місцеві мешканці. Точне число втрачених картин поки невідоме.