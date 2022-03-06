Росіянку Нетребко у Метрополітен-опері замінили на українську вокалістку Монастирську

Російську оперну співачку Анну Нетребко, яка відмовилася публічно засудити війну Росії проти України, звільнили з Метрополітен-опера Нью-Йорку. В опері «Турандот» її замінить українка Людмила Монастирська.

Про це йдеться в заяві The Metropolitan Opera.

"Це велика художня втрата... Анна – одна з найвидатніших співачок в історії Met, але з Путіним, який вбивав невинних жертв в Україні, шляху вперед не було", - заявив генеральний менеджер театру Пітер Гелб.

Навесні Нетребко мала виступити в "Турандот" Пуччіні, а наступного сезону – у "Дон Карлос" Верді.

Наразі відомо, що в опері "Турандот" її замінить солістка Національної опери України, українська співачка Людмила Монастирська. Про заміну в опері "Дон Карлос" буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що Нетребко публічно не коментувала дії Путіна. Водночас, вона відома як прихильниця так званих "ЛДНР". У 2014 році Нетребко зробила значну пожертву на діяльність Донецького оперного театру, а також сфотографувалася зі "спікером парламенту Новоросії" та "прапором Новоросії".