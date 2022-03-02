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Польський ICOM закликає виключити Росію з організації

"Ми чекаємо, що ICOM Росія займе позицію проти негуманних, деструктивних дій російської армії на українській землі".

Польський ICOM закликає виключити Росію з організації

Національний комітет ICOM у Польщі виступив із закликом негайно припинити членство Росії в цій організації. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

ICOM — міжнародна рада музеїв, яка має за мету зберігати і популяризувати культурну спадщину у всьому світі. Членами цієї організації є 138 країн, в тому числі Україна.

"Схожих заходів (виключення Росії) вжили численні організації у світі. Це не безпричинно, — ідеться у заяві. — Російське суспільство, глибоко індоктриноване кремлівською пропагандою, має почути меседж: Росія і росіяни мають зупинити це безумство. Музейна спільнота тут не виняток".

Про захист культурних цінностей і спадщини йдеться також і у заяві ICOMOS — організації, яка займається збереженням спадщини історичних місць.

"ICOMOS нагадує, що в Києві — важливий історичний центр... — йдеться у заяві. — І наполягає, що країни, що підписали конвенцію про Світову спадщину 1972 року, мають захищати культурну спадщину під час збройних конфліктів згідно з міжнародним правом і Гаазькою конвенцією 1954 року".

Заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва повідомила, до МКІП звернулося до ЮНЕСКО з питанням про виключення Росії і з цієї організації.

Нагадаємо, ввечері 1 березня Українська греко-католицька церква оприлюднила повідомлення про плани російської армії завдати ракетного удару по Софії Київській.

Дарія БадьйорДарія Бадьйор, критикиня, співзасновниця Коаліції дієвців культури
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