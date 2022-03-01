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​Російські війська готують авіаудар по собору Софії Київської, - УГКЦ

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звернулася до керівництва Росії з вимогою негайно припинити ракетні обстріли.

​Російські війська готують авіаудар по собору Софії Київської, - УГКЦ
Фото: Facebook/Національний заповідник "Софія Київська"

Російський агресор готує авіаудар по собору Святої Софії в Києві.

Про це повідомили на сайті УГКЦ.

"Поступила інформація, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі – собору Святої Софії в Києві. Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, звертається до всіх християн із закликом про молитву за духовну святиню слов’янських народів та закликає агресора стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму", - йдеться в повідомленні секретаріату глави Української греко-католицької церкви.

"Нехай Свята Софія – Премудрість Божа врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин", - заявив Блаженніший Святослав.

До керівництва Росії з вимогою негайно припинити ракетні обстріли звернулася Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.

"Ми отримали дуже тривожну інформацію щодо можливості повітряної атаки на один з найбільш відомих символів України, духовну святиню – Софію Київську. Перевірити її ми самостійно з очевидних причин не можемо. Однак ми бачимо варварські обстріли російськими військами житлових кварталів українських міст", - йдеться у зверненні ВРЦ.

Автори звернення зазначили, що "під час Другої світової війни радянські диверсанти підірвали іншу святиню – Успенський собор Печерської лаври. Не буде неймовірним вважати, що спотворений розум агресора здатен вчинити ще один подібний злочин".

"Абсолютно можливим є влучення російськими ракетами в собор Святої Софії через технічні дефекти озброєння. Щодня ці ракети летять в бік Києва, і кожна з них може якщо не спеціально, то через дефекти або помилки влучити у всесвітньо відомі святині. Тому ми звертаємося до політичного керівництва Росії з вимогою негайно припинити ракетні обстріли!" - наголосили у Всеукраїнській раді церков.

ВРЦ звернулася до міжнародної спільноти із закликом "негайно використати всі можливі засоби впливу на керівництво Росії, щоб воно взагалі відмовилося від злочинних обстрілів українських міст, зокрема Києва".

Нагадаємо, Маріуполь перебуває під обстрілом російської реактивної артилерії. Про це повідомив очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

У Харкові російські окупанти обстріляли міську лікарню, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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