Укравтодор виклав у відкритий доступ макет борда з "цінником" за мертвого окупанта

Укравтодор просить скористатися макетом і розміщати його на вільних площах.

Укравтодор пропонує власникам рекламних носіїв скористатися готовим макетом і розмістити його на вільних площах по всій країні. Відповідний коментар агентство опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

«Кожен власник рекламоносіїв може долучитися до боротьби на інформаційному фронті. Лише вздовж українських трас сотні тисяч білбордів. Давайте зробимо так, щоб на них стало більше повідомлень про майбутнє ворожих солдатів», - закликає відомство.

Завантажити макет для друку можна за посиланням.

«Будь, як Укравтодор – кажи окупанту правду про те, що на нього чекає смерть. Українці, ви знаєте, що робити», - йдеться в повідомленні.

Раніше Укравтодор повідомляв, що встановлює по країні нові дорожні знаки - «Окупантам рух заборонено». На них нанесено обличчя Путіна із символікою «стоп».