Перший обмін полоненими відбувся на Сумщині.

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими на російсько-українській війні. П’ятьох бійців тероборони обміняли на одного російського офіцера військової поліції.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Голова ОДА оприлюднив список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець;

Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району;

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження;

Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми;

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

Раніше повідомляли, що на Сумщині затримали 8 російських військових, які "приїхали на навчання і не очікували воювати".