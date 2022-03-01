На Сумщині відбувся перший обмін полоненими на російсько-українській війні. П’ятьох бійців тероборони обміняли на одного російського офіцера військової поліції.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Голова ОДА оприлюднив список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону:
- Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець;
- Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району;
- Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження;
- Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми;
- Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.
Раніше повідомляли, що на Сумщині затримали 8 російських військових, які "приїхали на навчання і не очікували воювати".