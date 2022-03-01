Мережа магазинів КОЛО спільно з іншими торговельними мережами України розробили онлайн-карту продовольчих магазинів

Мережа магазинів КОЛО спільно з іншими торговельними мережами України та Міністерством цифрової трансформації України розробили онлайн-карту продовольчих магазинів з графіками роботи та актуальними даними.

Карта містить таку інформацію:

1. Назва магазину/торговельної мережі.

2. Години роботи конкретних магазинів у різних містах.

3. Адреси магазинів.

4. Статус роботи торговельних точок.

Карта з нанесеними продуктовими магазинами та актуальною інформацією про їхню роботу розміщена за посиланням: https://bit.ly/3HycQhV

Станом на 1 березня 2022 року карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет. Онлайн-ресурс будуть систематично оновлювати та додавати нові торговельні мережі й окремі магазини. Дата й час оновлення інформації про конкретний магазин зазначені у відповідному полі. Інші торговельні мережі та продуктові точки закликали долучатися до ініціативи.

Напишіть на електронну retail.wartime@gmail.com та отримайте консультацію про подальші кроки, щоб якомога оперативніше додати інформацію про інші магазини на карту.

Таблицю з переліком продуктових магазинів ви можете знайти також онлайн: https://bit.ly/3Ma7Y63