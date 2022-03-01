Мережа магазинів КОЛО спільно з іншими торговельними мережами України розробили онлайн-карту продовольчих магазинів

Мережа магазинів КОЛО спільно з іншими торговельними мережами України та Міністерством цифрової трансформації України розробили онлайн-карту продовольчих магазинів з графіками роботи та актуальними даними.
Карта містить таку інформацію:
1. Назва магазину/торговельної мережі.
2. Години роботи конкретних магазинів у різних містах.
3. Адреси магазинів.
4. Статус роботи торговельних точок.
Карта з нанесеними продуктовими магазинами та актуальною інформацією про їхню роботу розміщена за посиланням: https://bit.ly/3HycQhV
Станом на 1 березня 2022 року карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет. Онлайн-ресурс будуть систематично оновлювати та додавати нові торговельні мережі й окремі магазини. Дата й час оновлення інформації про конкретний магазин зазначені у відповідному полі. Інші торговельні мережі та продуктові точки закликали долучатися до ініціативи.
Напишіть на електронну retail.wartime@gmail.com та отримайте консультацію про подальші кроки, щоб якомога оперативніше додати інформацію про інші магазини на карту.
Таблицю з переліком продуктових магазинів ви можете знайти також онлайн: https://bit.ly/3Ma7Y63