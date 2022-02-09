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Найбільше "пільгового" газу закупили виробники хліба, - Мінагрополітики

Далі - виробники м'яса та переробники молока.

Найбільше "пільгового" газу закупили виробники хліба, - Мінагрополітики
Фото: svoi.rodynna-kovbaska.ua

Виробники соціально значущих продуктів харчування законтрактували на лютий поточного року сумарно 15,6 млн кубометрів природного газу українського видобутку за пільговими цінами, найбільше закупили виробники хліба та хлібобулочних виробів – 6,6 млн кубометрів, або 42% від загального обсягу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на статистику Міністерства аграрної політики та продовольства.

Крім хлібопекарських підприємств, виробники м'яса свійської птиці та компанії, що вирощують птицю, закупили 5,7 млн кубометрів природного газу - 36,5% від загального обсягу "пільгових" поставок на лютий.

За ними йдуть переробники молока - 2,8 млн куб. м (17,9%), виробники рослинної олії – 0,46 млн куб. м (2,9%) і борошномели – 0,11 млн куб. м (0,7%).

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, встановивши до 30 квітня 2022 року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) не вище за 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів.

Торговельну надбавку на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезгаданих суб'єктів господарювання встановлено на рівні не вище ніж 1%.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує розробити "механізми підтримки", щоб стримати збільшення цін на хліб, які ростуть у зв'язку зі стрімким подорожчанням газу. Крім того, уряд хоче обмежити націнку на низку соціальних та харчових продуктів, щоб стримати зростання їх ціни. 

Ринкова ціна на газ в Європі у кінці грудня 2021 року виросла до 70 гривень за кубометр через зниження поставок зі сторони Росії. 21 грудня ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила позначку в 2000 доларів за тисячу кубометрів. На піку ціна на хабі в Нідерландах доходила до 2200 доларів. Стрибок цін також був пов'язаний зі скороченням вітрогенерації в Німеччині.

Підприємства низки галузей харчової промисловості України заявили, що через високі ціни будуть змушені згортати виробництво.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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