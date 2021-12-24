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Шмигаль анонсував "механізми" для стримування цін на хліб

Продукти можуть подорожчати через рекордну вартість газу.

Шмигаль анонсував "механізми" для стримування цін на хліб
Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує розробити "механізми підтримки", щоб стримати збільшення цін на хліб, які ростуть у зв'язку зі стрімким подорожчанням газу.

"За останній рік ціна на газ у Європі зросла у більш ніж п'ять разів. Відповідно, ціни на блакитне паливо зросли й в Україні. У таких умовах виробники хліба розглядають питання підвищення ціни. Держава в цьому випадку має захистити й українського хлібопекаря, і споживача. За ініціативи Президента України Уряд підготував декілька механізмів відповідної підтримки та планує запровадити їх уже найближчим часом", - сказав Шмигаль за підсумками наради, яка відбулась у п'ятницю, 24 грудня.

Крім того, уряд хоче обмежити націнку на низку соціальних та харчових продуктів, щоб стримати зростання їх ціни. Відповідні консультації ведуться з представниками бізнесу.

Нагадаємо, що ринкова ціна на газ в Європі у кінці грудня 2021 року виросла до 70 гривень за кубометр через зниження поставок зі сторони Росії. 21 грудня ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила позначку в 2000 доларів за тисячу кубометрів. На піку ціна на хабі в Нідерландах доходила до 2200 доларів. Стрибок цін також був пов'язаний зі скороченням вітрогенерації в Німеччині.

В асоціації "Укркондпром" напередодні заявили, що підприємства кондитерської галузі змушені зупиняти виробництво частини асортименту у зв'язку з такими цінами.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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