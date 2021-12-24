Місак Хідірян заявив про плани відновлення критично важливої для України інфраструктури зрошення

Власник A.G.R. Group Місак Хідірян оголосив про плани поглиблення інноваційної складової свого бізнесу з одночасним розширенням земельного банку мінімум до 100 тис. га. Також інвестор розраховує, що надалі частка меліорованих земель підприємства зросте до 50%. В умовах різких кліматичних змін відновлення роботи систем зрошення земель можна прирівняти до відновлення критично важливої для України інфраструктури. Про це Хідірян розповів в інтерв'ю виданню УНІАН.

“Глобальна мета мого агробізнесу – створення сучасного інноваційного агрохолдингу зі 100 тисяч га з яких 30-50 тисяч перебувають під зрошенням. Це досить солідний земельний банк, яким можна ефективно керувати та водночас який дозволить вирощувати такий обсяг с/г продукції, що буде помітна на ринку та зможе скласти конкуренцію іншим холдингам”, - заявив Місак Хідірян.

При цьому підприємець наголосив, що йдеться не лише про південні області України, де влітку 2020 року A.G.R. Group придбала земельні активи, частина яких меліорована.

“Це не лише південь України, а й північ, і центр. Холдинг має розвиватись на всій території України. Просто зараз почали активно збільшувати земельний банк зі зрошенням саме в південних областях України, там є стара інфраструктура і її ми плануємо відновити”, - пояснив Місак Хідірян.

Агроінвестор розраховує, що розібравшись у нюансах роботи такої інфраструктури, спеціалісти A.G.R. Group зможуть розширити площі під зрошенням і в інших регіонах.

“Сподіваюся, у моєї команди це вийде. Ми розуміємо важливість створення ефективної системи зрошення як у нашому розвитку, так і розвитку всього с/г сектору України. Подивіться на сучасні тенденції зміни клімату – погодні умови стануть непередбачуваними, стає спекотніше”, - зазначив Місак Хідірян.

Нагадаємо, A.G.R. Group Місака Хідіряна об'єднує 20 підприємств у 5 регіонах України, зокрема власний елеваторний комплекс. Земельний банк – 32 тис. га.