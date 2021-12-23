"Укроборонпром" - в тренді світової тенденції прозорості державних підприємств, - НАКО

«Все більше державних підприємств стають публічними і прозорими. Про це свідчить нещодавній звіт Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)», - повідомила виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Олена Трегуб під час круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

За її словами, в цей тренд потрапив і Державний концерн «Укроборонпром», який протягом останніх років продемонстрував істотні зрушення на шляху до прозорості. «Зокрема, в концерні запровадили систему комплаєнсу, перейшли на прозорі закупівлі та вперше видали річний звіт за підсумками діяльності. Завдяки цьому «Укроборонпрому» вдалося покращити свої результати в Індексі прозорості оборонних компаній: за п’ять років оцінка концерну змінилася з 0 до 28 балів», - зазначила Тригуб.

Експертка наголосила, що громадянське суспільство наполягає на подальшому посиленні спроможностей концерну з огляду на найкращі міжнародні практики. «Приміром, ОЕСР рекомендує залучити громадськість до відбору членів наглядової ради. Це сприятиме незалежному нагляду за процесом відбору і більшій відкритості перед суспільством. Відтак НАКО закликає залучити представників громадянського суспільства до процесу формування наглядової ради Укроборонпрому», - сказала Олена Тригуб.

Також вона додала, що ОЕСР рекомендує формувати наглядові ради в державних компаніях з урахуванням гендерного балансу. «Однак станом на сьогодні лише 1/3 державних підприємств України ввели до своїх наглядових рад жінок. НАКО переконане, що «Укроборонпром» міг би стати флагманом позитивних змін і в цьому питанні також», - зазначила експертка.