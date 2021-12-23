"Північний потік - 2" може не запуститися взагалі, - Вітренко

Якщо газопровід введуть в експлуатацію, транзиту через Україну не буде.

Голова правління "Нафтогазу Україна" Юрій Вітренко вважає, що російський газопровід "Північний потік - 2" може не запуститися.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"[Раніше] ми вважали, що найбільш негативний сценарій для нас, якщо він запуститься у травні. Але тепер ми бачимо, що процес ще більше затягується. Тому він, швидше за все, не запуститися до кінця першого півріччя. Але [...] це найкращий варіант для "Газпрому". При цьому ми вважаємо, що є суттєва ймовірність того, що він не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі", - заявив Вітренко.

Він наголосив, що Європа помиляється, якщо думає, що запуск "Північного потоку - 2" автоматично означатиме зниження цін на газ.

"Це не так. Тому що Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту. Це потрібно йому з політичних міркувань у першу чергу, тому що це дає йому можливість політичних домовленостей і використання газу як політичної зброї. У той час як продажі на хабах, на спотовому ринку дають набагато менше можливостей для цього", - сказав Вітренко.

"Навпаки, я б очікував, що з введенням ПП-2 Росія фізично припинить транзит через Україну. Це ще більше обтяжить ситуацію на ринку газу в Європі. І якщо тільки Європа не здасться і не укладе довгострокові контракти з Путіним на умовах Путіна, то взагалі не варто очікувати, що саме запуск ПП-2 вплине на зниження цін", - додав він.

Вітренко нагадав, що транзитний контракт між Росією та Україною зобов'язує "Газпром" качати 40 млрд кубометрів на рік. "Якщо їм вистачає 40, то 55 [Північного потоку - 2] їм точно буде достатньо. Таким чином, якщо буде введений в експлуатацію ПП-2, можна не очікувати продовження транзиту через Україну", - сказав керівник "Нафтогазу".

Нагадаємо, що у вересні 2021 року німецький регулятор Bundesnetzagentur почав процес сертифікації газопроводу "Північний потік - 2". Він затягнеться щонайменше до літа наступного року.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.