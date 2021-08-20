Відповідальність за транзит газу Україною після 2024-го Путін поклав на європейських партнерів

Канцлерка Німеччина Ангела Меркель на переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві порушила питання продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

Про це вона заявила під час пресконференції після зустрічі.

"Ми говорили про документ, узгоджений Німеччиною і США, і ми з президентом обговорили те, що Георг Вальдерзеє буде досвідченим переговірником щодо транзиту газу через Україну після 2024 року. І ми несемо тут певну відповідальність, незважаючи на всі економічні чинники, які треба враховувати", - сказала Меркель.

Меркель наголосила, що "Північний потік-2" не двосторонній російсько-німецький проект, а "європейського характеру, тому що в ньому беруть участь й інші підприємства з інших країн".

За словами Путіна, Росія готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року попри запуск "Північного потоку-2". Про те для цього Росія "повинна отримати відповідь у тому числі від наших європейських партнерів, скільки ж вони готові у нас закуповувати".

"Ми не можемо підписати транзитний контракт, якщо у нас немає контракту на поставку нашим споживачам у Європі. А з урахуванням "зеленого" порядку денного, який, по суті, вже втілюється в Європі, у нас стоїть питання: чи будуть у нас взагалі закуповувати газ і скільки?", - заявив президент РФ.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини 22 серпня прибуде в Україну. В інтерв’ю журналістам видань з країн "Нормандської четвірки" та США Володимир Зеленський заявив, що не очікує подарунків від Меркель, але це можуть бути гарантії для України.