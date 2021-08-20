У МЗС анонсували виступ на саміті перших леді й джентльменів евакуйованої з Афганістану режисерки Сахри Карімі

В ініційованому дружиною президента України Оленою Зеленською саміті перших леді та джентльменів візьмуть участь понад 20 учасників. На заході виступить афганська кінорежисерка Сахра Карімі, яку Україна евакуювала разом із родиною з Афганістану.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Радіо Свобода.

Голова МЗС зазначив, що в саміті візьмуть участь 11 перших леді з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Лівану, Коста-Рики, Німеччини, Сербії, Хорватії, дружина президента Європейської ради і перша леді України.

З огляду на карантинні обмеження у світі, формат саміту буде гібридний. Частина гостей буде присутня в Україні фізично, частина – приєднається до заходу онлайн.

За словами Кулеби, у саміті також візьмуть участь представники керівництва Всесвітньої організації охорони здоров’я, ООН Жінки, а також провідні експерти та лідери думок світу, зокрема, мислитель, автор книжки "Чорний лебідь" Нассім Ніколас Талеб.

Нагадаємо, саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила в новій реальності" ініціює дружина президента України Олена Зеленська. Захід буде спрямований на вирішення гуманітарних питань.

Саміт відбудеться 23 серпня у Софії Київській.