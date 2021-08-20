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Курт Волкер: Росія може піти на провокації в День Незалежності і зірвати "Кримську платформу"

Також він вважає, що країна-агресор може піти на ескалацію щодо України на тлі виходу США з Афганістану. 

Курт Волкер: Росія може піти на провокації в День Незалежності і зірвати "Кримську платформу"
Курт Волкер
Фото: Радио Свобода

Ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія може піти на провокацію, щоб зірвати установичий саміт Кримської платформи 23 серпня та святкування Дня Незалежності. Таку думку він висловив у інтерв'ю "Крим.Реалії"

"Ситуація в цьому році насправді небезпечніша, ніж у минулому. Путін може здійснити велику кількість речей, спрямованих на ескалацію конфлікту, коли Україна буде святкувати 30-річчя Незалежності від Радянського Союзу", – заявив він. 

На думку дипломата, Росія може вдаватися до нової агресії проти України і на тлі виходу США з Афганістану.

"Вони можуть спробувати закрити Азовське море для комерційного судноходства. Контролюючи Крим та своє російське узбережжя, вони можуть сказати, що це – російські територіальні води чи що ходити там більше не безпечно. Вони можуть здійснити наземне вторгнення у напрямку Маріуполя...", – припустив він. 

Нагадаємо, інавгураційний саміт Кримської платформи пройде в КВЦ "Парковий" 23 серпня. Гостями стануть представники 44 країн і міжнародних організацій. Росія після анонсу саміту всіляко намагалася залякати іноземні держави, щоб переконати їх не брати участь в заході. 

У МЗС Росія навіть сказали, що розглядатимуть участь в Кримській плафтормі як "загрозу РФ". 

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