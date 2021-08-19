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Зеленський нагородить Меркель орденом Свободи під час її візиту до Києва

Програма візиту опублікована на сайті Бундестагу.

Зеленський нагородить Меркель орденом Свободи під час її візиту до Києва
Архівне фото
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський нагородить канцлера Німеччини Ангелу Меркель орденом Свободи під час її візиту в Україну 22 серпня.

Програма візиту опублікована на сайті Бундестагу.

Зазначається, що спочатку Меркель покладе вінок до меморіалу Вічної слави на могилі Невідомого солдата.

"Президент України Володимир Зеленський нагородить канцлера Меркель орденом Свободи, найвищим орденом заслуг в Україні. У подальшому спільному обговоренні будуть обговорюватися питання двосторонньої та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Після обговорення планується спільна пресконференція Меркель і Зеленського. Також канцлерка зустрінеться з українським прем'єром Денисом Шмигалем в урядовому палаці.

Нагадаємо, 22 серпня Меркель приїде в Україну, але ще невідомо, чи залишиться вона на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня, та святкування Дня Незалежності 24 серпня. Перед візитом у Київ вона заїде в Росію, де зустрінеться з Володимиром Путіним.

Меркель востаннє була у Москві в січні 2020 року, а в Києві - в листопаді 2018 року.

Меркель піде з посади канцлера Німеччини після виборів до Бундестагу, які відбудуться у вересні. Після відставки буде отримувати щомісячну пенсію в розмірі близько 15 тисяч євро. Це приблизно в десять раз більше за середню пенсію в Німеччині.

Попередник Меркель на посаді канцлера Герхард Шредер на пенсії пішов працювати в "Роснафту", де його річна винагорода становить 600 тисяч доларів.

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