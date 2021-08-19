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Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації

"Навіть ті, хто в душі з «жовтенятським значком», будуть радіти".

Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський упевнений, що люди в Криму будуть з радістю зустрічати українську владу після деокупації.

Про це він сказав у інтерв'ю українським журналістам, яке було записане на Зміїному острові в Чорному морі.

"Ситуація з поверненням ментальним я не думаю, що дуже складна. Тому що мені здається, що вони зараз розуміють, що сталося й що було. Що було три мільйони українців, які приїжджали щоліта. А зараз кримчани побачили, що буде без України. От зараз Крим без України. Люди завжди хочуть змін, бачать щось хороше в майбутньому. Тому я впевнений, ніяких ментальних змін не треба буде робити – з радістю прийматимуть українську владу в Криму. Навіть ті, хто в душі ще з «жовтенятським значком», все одно будуть радіти. Тому що з Україною в Крим повернеться життя", - цитує президента його пресслужба.

Він вважає, що повернути під контроль української влади територію Криму наразі складніше, ніж "завоювати мізки" мешканців півострова.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова Російською Федерацією.

Згідно з чинними законами України, в'їзд будь-яких людей до Криму та виїзд дозволено лише через дорожні та залізничні пункти пропуску, розташовані на адміністративній межі між Кримом і материковою Україною. Особам, які перетинають кордон, порушуючи українське законодавство, забороняють в'їзд в Україну.

Президент Зеленський після приходу до влади в 2019 році започаткував ініціативу Кримська платформа, метою якої є консолідація міжнародних зусиль з повернення окупованого півострова під владу України.

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