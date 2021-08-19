Служба безпеки України встановила особи двох співробітників ФСБ РФ, які спеціалізуються на підривній діяльності проти України. Зловмисники намагалися завербувати офіцера СБУ.

Операцію із вербування співробітника української спецслужби реалізовували працівники ФСБ Олексій Демченко та Дмитро Картавцев, повідомляє пресцентр СБУ.

"За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме з числа співробітників СБУ у Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію", - зазначено у повідомленні.

Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ.

"Втім, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора", - наголошують у СБУ.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині викрили агента російської військової розвідки.