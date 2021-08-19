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​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону

Держава взялась вирішувати проблему "приватних кордонів".

​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
Фото: EPA/UPG

Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів провести інвентаризацію земельних ділянок вздовж державного кордону та передати їх в постійне користування Державній прикордонній службі.

Про це повідомляється в рішенні РНБО від 30 липня, яке введене в дію 18 серпня указом президента №367/2021.

Інвентаризація земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону має відбутися протягом шести місяців. Уряд повинен встановити власників і користувачів ділянок, кадастрових номерів (за наявності), цільове призначення та форми власності.

Приватним власникам ділянок запропонують продати їх державі, а у випадку незгоди - просто заберуть.

Нагадаємо, кілька років тому в Україні була дуже гучна справа про "приватний кордон" у Закарпатській області. Землю поряд з кордоном виділили місцевими жителям, а потім ділянки були акумульовані в одні руки.

Держприкордонслужба і військова прокуратура провели спецоперацію, в рамках якої було затримано "власника" ділянок на ім'я Аттіла Горват і колишню начальницю Берегівського відділу Держземагентства Еріку Шинкевич.

Голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаль тоді назвав справу "пшиком". Він говорив, що Горват - "сільський вуйко", з якого роблять Аль Капоне, а Шинкевич відразу після затримання відпустили під домашній арешт, тому що дозвільну документацію на "приватизацію кордону" підписував колишній в.о. начальника облуправління Держгеокадастру Токар, який утік за кордон.

У 2020 року Аттіла Горват загинув у ДТП, а справа про "приватний кордон" знаходиться в суді.

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