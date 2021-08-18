Разумков скликав позачергову сесію Ради на 23 серпня

Депутати будуть приймати звернення у зв'язку зі стартом Кримської платформи.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту 23 серпня.

Про це повідомила його прессекретарка Ольга Туній.

На позачерговій сесії розглядатиметься проєкт постанови №5775 про звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти щодо посилення співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

Позачергова сесія скликається на вимогу 156 народних депутатів.

Нагадаємо, що 24 серпня Верховна Рада також збереться на урочисте засідання, проведення якого не потребує збору підписів народних депутатів, оскільки на ньому не планується ухвалення будь-яких рішень.

Крім того, президент Володимир Зеленський попросив скликати ще одну позачергову сесію для розгляду законопроєкту про великий державний герб України.

Наступна чергова сесія Верховної Ради почнеться 7 вересня.