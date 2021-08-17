Зеленський скликає позачергову сесію Ради через великий Державний герб, - Юрчишин

У парламенті наразі немає голосів для ухвалення цього документу.

Президент Володимир Зеленський скликає позачергову сесію Верховної Ради щодо законопроекту про великий Державний герб.

Про це у Facebook повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

“Думаєте бутафорією на Алеї Небесної Сотні постановки до дня Незалежності від влади закінчилися? Ні, це тільки квіточки. Президент 17 серпня ініціював скликання позачергової сесії парламенту щодо законопроекту про великий герб. Відповідно до законодавства, ця сесія має пройти не пізніше 23 серпня. Для затвердження великого герба необхідні 300 голосів депутатів”, - написав Юрчишин.

Фото: www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn

Він зауважив, що у парламенті наразі немає голосів для ухвалення цього документу. На думку депутата, провалення голосування може стати підставою для розпуску Верховної Ради.

“Атакувати, скоріш за все, будуть не так ВРУ як Дмитра Разумкова, поклавши на нього провину за провал. Та якщо "підуть" Разумкова - наступною точно піде ця ВРУ, бо самостійності і так офісно-президентського ;парламенту стане ще менше”, - написав Юрчишин.

Він також звернув увагу на необхідність напередодні Дня незалежності провести ініційовану парламентом позачергову сесію, присвячену Кримській платформі.

“Станом на вчора було 120 підписів під цією ініціативою. І не постановочно, і щодо реальних, а не надуманих проблем. Але ж цю владу саме постановки і цікавлять”, - написав депутат.

Варто зазначити, що у Конституції Тризуб затверджений як головний елемент великого Державного Герба. У 1996 році Конституційна комісія пропонувала вписати в остаточний проєкт Основного закону тільки один герб, проте в останній момент наявність великого Герба було затверджено у 20-й статті.

Нагадаємо, минулого року Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба. Цей конкурс є вже четвертим, на якому обирали найкращий ескіз. В листопаді Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України оголосив переможців.

Цьогоріч президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт про великий Державний герб до Верховної Ради як невідкладний. 29 червня на сайті Верховної Ради з’явився текст законопроєкту. Ескіз, який міститься у документі, суттєво відрізняється від того, який переміг на минулорічному конкурсі.

В Україні останнім часом лунають заклики скасувати норму Конституції, яка передбачає наявність великого Державного герба, залишивши тризуб як єдиний герб України.